Hockey : le HCC mise sur la continuité

Arrivé au terme de son premier contrat, Bertrand Pousse a été prolongé pour deux années supplémentaires. L'intéressé aurait préféré davantage pour "[s]'inscrire dans la durée et construire avec le staff qu'on a commencé à mettre en place", mais ses dirigeants en ont décidé autrement. "Ce n'est pas habituel de renouveler des entraîneurs plus de deux ans, rappelle le président Jean-Marc Soghomonian. Le bureau a estimé que deux années, c'était raisonnable. Il (Bertrand Pousse) a démontré une progression en Ligue Magnus, en remplissant ses objectifs. On peut faire un bon bout de chemin ensemble."

Pour Bertrand Pousse, une nouvelle phase de la saison a débuté : celle de la construction d'un groupe. Comme chaque année, celui-ci devrait connaître quelques bouleversements entre les joueurs qui souhaitent partir et ceux que le club ne veut pas garder. Jean-Philippe Paquet, capitaine cette saison, est le premier a être parti. "On a été déçus de lui, reconnaît Jean-Marc Soghomonian. On a peut-être trop attendu de lui, sans le connaître."

Aucun autre joueur n'a annoncé son départ lors de la première vague d'entretiens, beaucoup sont dans l'expectative, même si le jeune Marie Udo a décodé de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à ses études. Le nombre d'étrangers sera réduit de huit à six, voire cinq. Caen veut faire confiance aux jeunes Français.

"L'idée, c'est d'arriver à travailler avec des jeunes joueurs français et des jeunes joueurs issus du club, parce que c'est la politique du club", indique Bertrand Pousse. Mais les uns comme les autres ont besoin de l'expérience des plus âgés, tel Dusan Brincko, auteur d'une bonne saison. " Des étrangers dans son profil, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, il va falloir chercher, répond Jean-Marc Soghomonian. Il y a des contraintes budgétaires évidentes." Bertrand Pousse aspire à conserver un effectif peu chamboulé pour la saison prochaine, afin de prendre une longueur d'avance d'un point de vue tactique. Objectif : garder plus de la moitié des joueurs actuels.