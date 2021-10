Cherbourg. Grève des agents du Cotentin : la collecte des ordures perturbée

Depuis lundi 26 novembre 2018, certains services de la Communauté d'Agglomération du Cotentin (CaC) sont impactés par une grève des agents, à l'appel des syndicats FO, Unsa et CGT, ont déposé un préavis illimité.

Leurs revendications portent sur divers sujets : chèque-déjeuner, prime de base et prime d'ancienneté, conditions de travail… Mais aussi sur la collecte des ordures ménagères, pour laquelle une nouvelle organisation entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Les déchèteries fermées

Selon la CaC, 150 agents sur 1035 ont pris part à la grève, lundi. La collecte des ordures ménagères n'a pas été assurée sur les secteurs de Cherbourg-en-Cotentin, la Hague et la Côte des Isles. Le mouvement a été reconduit mardi, et le secteur des Pieux est également touché. Autre impact : les déchèteries du Becquet, d'Octeville et de Gréville sont fermées au public. Le fonctionnement des centres de tri de Querqueville, de Martinvast et de Héauville peut également être perturbé. Tant que le conflit perdure, la collectivité invite les usagers à ne pas sortir les poubelles.

La présidence de l'agglomération avait fait part, avant lundi et à nouveau mardi, de sa volonté de "dialogue continu" avec les agents, y compris après les élections professionnelles du 6 décembre. Une réunion est prévue ce mardi entre grévistes et agglo.