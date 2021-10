Exposition : " À poils " investit le cinéma Lux à Caen

Des dessins poétiques, émouvants et rassurants. C'est ce que propose à partir du lundi 3 décembre la plasticienne caennaise Adélie Dallemagne. La jeune femme expose le fruit de son travail dans l'antre du cinéma Lux. "Cette série de dessins est un appel à sourire, baisser sa garde et se mettre à nu. C'est une porte ouverte à la tendresse, une escale en enfance, un retour à la nature et à la simplicité.", raconte-t-elle.

Jusqu'au dimanche 6 janvier 2019. Vernissage lundi 3 décembre, à partir de 18h30. Cinéma Lux, 6 avenue Sainte-Thérèse à Caen. Gratuit.