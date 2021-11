Assises de la Manche de 1 à 12 ans de Prison...

Le verdict est tombé hier soir à la cour d'assises de la Manche à Coutances dans le procès de 8 détenus accusés de torture et de viol sur un de leurs camarade de cellule en 2010. 8 heures de délibéré et des peines prononcées qui oscillent entre 1 an avec sursis à 12 ans de prison ferme pour le meneur...