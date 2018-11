"Gilets jaunes": les forces de l'ordre utilisent gaz lacrymogènes et lanceur d'eau sur les Champs-Elysées

Plusieurs milliers de manifestants convergeaient samedi matin vers la célèbre avenue dans le cadre d'une journée de mobilisation des "gilets jaunes" contre la hausse des prix du carburants, les taxes et la baisse du pouvoir d'achat.

Selon la Préfecture de police, les incidents sont liés à la présence "à l'avant du cortège d'une centaine de membres de l'ultradroite qui harcèlent les forces de l'ordre".

Des "gilets jaunes" ont notamment été vus en train de desceller des pavés ou des mettre à terre des barrières de chantier.

Mais "aucun manifestant n'est dans la zone interdite par arrêté", incluant notamment les abords de l'Élysée, la partie basse des Champs-Elysées et la place de la Concorde, assurait la Préfecture de police.

Certains "gilets jaunes" dénonçaient les violences, comme Christophe, 49 ans, venu de l'Isère avec sa femme, en train de rejoindre une rue adjacente des Champs-Elysées pour éviter les gaz lacrymogènes.

"On vient juste manifester pacifiquement et on se fait gazer. On voit comment on est reçu à Paris", peste-t-il en s'éloignant.

cal-npk-sva-epe/shu

A LIRE AUSSI.

Rassemblement à Paris, actions en régions: les "gilets jaunes" lancent l'"acte 2" de leur contestation

Les Gilets Jaunes évacués du périphérique de Caen

Les "gilets jaunes" continuent leurs blocages, ciblant autoroutes et dépôts de carburant

Gilets jaunes: la mobilisation se poursuit, mais est en recul

Les "gilets jaunes" toujours actifs, les autorités affichent leur fermeté