Ludique. Une soirée jeux de société à Anisy

C'est déjà la 4ème édition pour cette soirée spéciale jeux de société. Cette fois-ci, la soirée se déroulera dans la salle municipale d'Anisy et le thème retenu pour cette nouvelle édition est celui des jeux collaboratifs.Cette soirée est organisée de façon bénévole pour un thème qui a vraiment le vent en poupe. Un groupe d'amateurs locaux se retrouvent désormais pour partager ces moments ludiques et intergénérationnels.Les jeux collaboratifs, c'est une manière de cogiter ensemble pour atteindre un même objectif avec des jeux comme Hanabi, Unlock. Il y aura aussi des jeux coopératifs, où là chacun réalise des actions différentes pour atteindre un but commun : l'Ile interdite, le Désert Interdit, Pandémie etc. Alors que vous soyez amateurs ou passionnés par les jeux, cette soirée s'adresse à vous.

Pratique. Samedi 10 novembre à 19h30, salle communale d'Anisy. Entrée libre. Tél. 06 25 10 21 76

