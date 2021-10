Animalité. Le bestiaire d'Hichem, spectacle poétique et visuel à Elbeuf

La metteure en scène Jeanne Mordoj présente deux créations au Cirque-théâtre, conçues par une même équipe de collaborateurs. Ces spectacles tout à fait inédits seront présentés le samedi 24 novembre 2018 au Cirque-théâtre d'Elbeuf. Jeanne nous parle du Bestiaire d'Hichem et de L'Errance est humaine :

Quelle est l'histoire de la cie Bal ?

"Ma participation au trio Maracassé avec Bertrand Boss et Vincent Filiozat, un des fondateurs du cirque plume, a véritablement orienté ma carrière. Cette compagnie fondée en 1993 avait pour but d'introduire le cirque dans le théâtre. À l'époque c'était tout à fait inédit. Ensemble nous avons créé dans cet esprit le spectacle Bal. Puis, à partir de 2000, j'ai entamé mon propre projet en créant pour la cie Bal des solos puis plus récemment Le Bestiaire d'Hichem et L'Errance est humaine. Ces deux spectacles furent conçus pour être présentés sur le même espace scénique : un plateau central entouré de gradins. Le Bestiaire s'adresse au jeune public, alors que L'Errance est un spectacle tout public. Ils ont en commun une certaine poésie."

Quel est le sujet du bestiaire d'Hichem ?

"J'ai eu l'idée de travailler sur le thème de l'animalité mais aussi de la transformation et de la libération. Ce spectacle m'a été inspiré par Hichem Cherif, un acrobate, qui interprète ici un animal indompté. Pour donner le jour à cette créature, nous avons longuement observé les attitudes des animaux en zoo. Il a fallu qu'il s'approprie les rythmes et l'esprit des bêtes et qu'il libère son corps. Ensuite est venue l'idée d'un personnage secondaire, qui serait en quelque sorte son pendant. J'ai confié ce rôle à Julia Brisset. Par le jeu ou par le conflit, ce personnage interagit constamment avec l'animal."

Quelles sont les disciplines dont les interprètes font usage ?

"Quoiqu'il s'agisse aussi bien de théâtre que de cirque, Le Bestiaire est un spectacle essentiellement visuel avec très peu de texte, excepté un poème de François Villon. Le corps est au centre du processus, Hichem incarne cet animal par ses acrobaties. Quant à Julia, qui est fildefériste de formation, son rôle consiste ici surtout à mettre en lumière Hichem. Leurs rôles sont indissociables et le jeu d'acteur est au centre du processus. Le Bestiaire d'Hichem étudie la relation homme/animal et évoque une tentative d'approche puis de domestication de l'animal sauvage par l'homme."

Comment avez-vous choisi vos interprètes ?

"Je suis enseignante à l'académie Fratellini à la Plaine-Saint-Denis, en région parisienne. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance d'Hichem et de Julia alors qu'ils n'étaient encore qu'étudiants. Le Bestiaire a été spécialement écrit pour Hichem mais j'ai déjà conçu un autre spectacle dans lequel Julia et Hichem collaborent, baptisé Fil-fil. C'est une création destinée à des enfants de maternelle. J'ai choisi de jeunes artistes pour incarner ces rôles car c'est une manière de transmettre mes connaissances et ma passion et de les accompagner dans leur début de carrière."

Au Cirque-théâtre, vous proposerez également à un public plus large L'Errance est humaine, de quoi s'agit-il ?

"L'Errance est humaine est un solo. Une même équipe de collaborateurs, au son à la lumière et aux costumes, travaille sur les deux spectacles ce qui assure une certaine unité de style. L'Errance est humaine parle de la féminité et de la transformation. Il s'agit d'une errance intérieure, des doutes et des indécisions auxquels nous sommes confrontés. C'est mon 7e solo. Je suis contorsionniste au départ mais pour ce spectacle j'ai recours aussi à la ventriloquie. Je travaille sur la monstruosité et l'étrange en détournant de leur usage certains objets."

Pratique. Le Bestiaire d'Hichem samedi 24 novembre à 18 heures. 6€. L'Errance est humaine jeudi 22 à 19h30 et vendredi 23 novembre à 20h30. 13/17€. Au Cirque-théâtre d'Elbeuf. Tél. 02 32 13 10 50