Caen. Zone Libre : Bjork dans la boîte à musique du 21 novembre

Dans la boîte à musique du mercredi 21 novembre 2018, l'une des chansons les plus connues et le single le plus vendu de la chanteuse islandaise Björk Guðmundsdóttir alias Björk qui fête aujourd'hui ses 53 ans. La chanson en question figure sur l'album Post sorti en 1995. Un gros succès qui est en fait une reprise d'une chanson anglaise de 1951, qui était elle-même une reprise d'une chanson allemande de 1948. Au final ça donne It's Oh So Quiet. Silence, c'est la boîte à musique.

Zone Libre - la boîte à musique - 21 novembre Impossible de lire le son.