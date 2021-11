Hockey : deux départs au HCC

Caen, qui a prolongé son entraîneur Bertrand Pousse juste après l'élimination au premier des play-offs, a d'ores et déjà perdu trois défenseurs. Jean-Philippe Paquet n'a pas été reconduit et ne souhaitait pas rester. Numa Besson, pas non plus transcendant sur la même ligne que le capitaine québécois, s'est engagé pour sa part en faveur de Morzine.

Les deux hommes ne seront restés qu'en an en Basse-Normandie. Plus embêtant, Udo Marie a décidé d'arrêter le hockey sur glace pour se consacrer à ses études en école de commerce. Il fut, avec Dusan Brincko, le défenseur le plus convaincant lors de la saison écoulée. Aucune prolongation de contrat ni nouvelle signature n'a encore été annoncée, comme dans la plupart des autres clubs.