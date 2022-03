Le-Havre. 7e tour de la Coupe de France : le HAC ne doit pas se faire piéger

Le Havre AC (Seine-Maritime) a rendez-vous à Abbeville dans la Somme samedi 17 novembre 2018. C'est là que se jouera le 7e tour de la Coupe de France, face à Gamaches. Quatre divisions séparent le HAC qui évolue en Ligue 2, de Gamaches, qui est en Régionale 1.

Les joueurs havrais font alors figure de favoris mais il faut se méfier indique leur coach Oswald Tanchot : "La Coupe se fiche de savoir qui est favori et qui ne l'est pas, il y a une multitude d'exemples tous les ans. Penser ça, c'est la plus mauvaise façon de se préparer." Pour lui, "ce sont des matchs particuliers" :

D'autant que depuis le début de la saison de Ligue 2, le HAC a montré être capable de battre les équipes de haut de tableau mais aussi de perdre contre celles plus faibles. Le staff du HAC est donc allé voir deux matchs de Gamaches pour observer son jeu :

Pas question de se louper pour le HAC, "on dit qu'une élimination est dramatique parce que c'est une compétition qui s'éloigne et puis il y a une forme de honte quand on se fait éliminer par un plus petit." Pour autant, cela n'aura pas de conséquences sur le championnat estime-t-il.

Romain Basque peut en témoigner. Le joueur havrais était l'an dernier à Quevilly, club qui évoluait alors en Ligue 2 et qui s'est fait éliminer en Coupe de France par Hazebrouck, club de Régionale 1. "J'étais très déçu, raconte-t-il. Alors aujourd'hui, c'est à nous de rester sérieux dans ce genre de match."

Coup d'envoi de AS Gamaches-HAC à 18h30 samedi 17 novembre 2018, à Abbeville.