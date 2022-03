Hors Normandie. La date de la nouvelle saison de Game Of Thrones enfin révélée !

C'est le compte Twitter de la série qui offre une date (enfin un mois) et un teaser de feu pour la série la plus regardée au monde (mais aussi la plus piratée...)

La saison 8, on le rappelle, sera l'ultime saison de la série et elle sera diffusée en avril 2019 !

Elle sera composée de 6 épisodes de 80 minutes chacun soit 30 minutes de plus par épisode que dans les saisons précédentes.

A l'issue de cette saison, la chaîne HBO diffuseur de la série aux US prépare déjà 2 spins-off, de quoi voir encore venir...Et n'oubliez pas Winter is Coming !

Je vous laisse apprécier le teaser diffusé sur le compte twitter de la série.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH