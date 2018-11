Les réponses du gouvernement aux gilets jaunes

L'opération déminage est lancée par le gouvernement, qui présente mercredi 14 novembre 2018 un plan de 500 millions d'euros pour répondre aux inquiétudes des gilets jaunes… Ou plutôt "accompagner les Français dans la transition énergétique", assure le Premier ministre Édouard Philippe, interrogé sur RTL.

4000 euros pour acheter une voiture

Parmi les mesures annoncées, une super-prime de conversion automobile pour les 20 % de Français les plus modestes, dès le mardi 1er janvier 2019. Elle sera d'un montant de 4000 euros au lieu de 2000, pour laisser tomber le diesel et acheter un véhicule plus propre, essence, électrique ou hybride, qu'il soit neuf ou d'occasion.

Le système d'indemnités kilométriques est élargi aux petites cylindrées pour les gros rouleurs, qui parcourent au moins 60/70 km par jour.

Fini les chaudières au fioul

Ce plan prévoit aussi la défiscalisation des aides de type chèque carburant ou covoiturage qui seraient mises en place par les collectivités, comme c'est par exemple le cas dans les Hauts-de-France.

Enfin, Edouard Philippe annonce la fin des chaudières au fioul en France d'ici dix ans, "une mesure ambitieuse" reconnaît-il, grâce là aussi à une aide à la conversion.