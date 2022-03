Rouen. Bonne table à Rouen : les petits plats de La scala, au Hangar 107

Avec son grand escalier qui mène à une salle en mezzanine, le nom de La scala, un des restaurants du Hangar 107, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), était tout trouvé. À l'intérieur, le reste du décor est moderne grâce à un mélange de matériaux sombres et de lumière naturelle. Au bout du bar, un pizzaiolo travaille sa pâte devant les clients, comme un clin d'œil à la sonorité transalpine de l'enseigne.

Des bonnes sauces qui changent tout

Sur la carte, les pizzas partagent la vedette avec les grands classiques des bistrots comme les burgers ou les viandes et poissons grillés. Mais mon attention est attirée par le menu du jour, à l'ardoise. Je me laisse donc guider par les inspirations du jour du chef. En entrée, la salade de tomates pourrait sembler très basique. Mais des fruits bien mûrs et un assaisonnement puissant font la différence. Parfait pour préparer le terrain au rôti de porc qui arrive ensuite. La viande est fondante et parfaitement mise en valeur par une bonne sauce au thym et des petites pommes de terre sautées. Un régal ! Pour finir sur une note sucrée, je me laisse tenter par la crème caramel. La texture et le goût sont là, mais le tout manque juste un tout petit peu de caramel. Un tout petit hic mais pas suffisant pour regretter cet agréable repas facturé 18€ par la maison.