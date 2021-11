Un jardin pour adoucir le quotidien

Depuis près d’un an, les résidents de la maison de retraite Les Pervenches, à Bieville- Beuville, peuvent aller et venir, à leur guise, entre les fleurs et arbres fruitiers qui ornent les allées du jardin thérapeutique. Ce jardin a été pensé et conçu pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzeihmer, ou de pathologies apparentées.

"Ce parc nous a mis du baume au coeur, et malgré le froid cet hiver, certains résidants réclament leur manteau pour y faire un tour", raconte Odile Letortu, médecin en gériatrie. "C’est un endroit propice à la rencontre dans lequel on se sent chez soi, une douceur dans un milieu encore malheureusement trop souvent perçu comme agressif". D’autres établissements du groupe Hom’âge projettent la création d’un jardin thérapeutique.