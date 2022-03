Gaza: échanges de tirs lors d'une opération israélienne, un soldat israélien et 6 Palestiniens tués

Un soldat israélien et six Palestiniens ont été tués dimanche lors d'échanges de tirs ayant opposé des soldats israéliens et des combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Cette situation menace de raviver les tensions, après un récent accord qui devait contribuer à restaurer le calme.