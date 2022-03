court-métrages. This is England fête sa 7e édition au cinéma l'Omnia à Rouen

Crée il y a sept ans, le Festival This is England promeut la création cinématographique anglaise en sélectionnant le meilleur du court-métrage : une programmation exceptionnelle présentée au cinéma l'Omnia, à Rouen (Seine-Maritime), du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018.

Elliot Lardenois, investi dans de nombreux festivals de cinéma en tant que programmateur, coordinateur ou chargé de communication tels que l'ACID organisé en parallèle au festival de Cannes, le festival de Poitiers et d'Angers mais aussi l'Institut français de Londres, est depuis quatre ans en charge de la programmation du festival rouennais This is England. Il nous dévoile les coulisses du festival :

Comment les films sont-ils sélectionnés ?

"Cette année, nous avons retenu 32 courts-métrages en compétition produits en Grande-Bretagne et de préférence en langue anglaise. Le festival jouit aujourd'hui d'une belle aura, c'est pourquoi cette année 900 films nous ont été envoyés : c'est un record ! La plupart de ces films sont des productions des départements audiovisuels, des réseaux universitaires, des écoles de cinéma où nous sont envoyés par des réalisateurs eux-mêmes et c'est une petite victoire car cela signifie que notre travail est reconnu, mais c'est aussi un énorme travail de sélection pour choisir les meilleurs parmi une telle offre. Tous les films sont visionnés et en plus de cela nous faisons notre propre sélection parmi des films présentés dans d'autres festivals. C'est ainsi que nous avons découvert 'That Yorkshire sound', un film d'animation vraiment original dans lequel le réalisateur enregistre des sons qu'il illustre ensuite. Nous sommes seulement six à former le comité de programmation et les films sélectionnés au final ont été vus et validés par au moins trois d'entre nous. Pour ce qui est de la forme : ce sont des films dont la durée doit être inférieure à une heure et qui sont tous de 2016 ou 2017. Nous privilégions également la mixité des genres : films d'animation, documentaires ou fictions."

Y a-t-il d'une année sur l'autre des réalisateurs récurrents ?

"Ce n'est pas systématique mais il s'avère que nous aimons suivre la progression de certains de nos réalisateurs coup de cœur. Le court-métrage leur permet de mener à bien des recherches personnelles et cette année nous retrouvons par exemple Jimmy Dean qui dans 'V' raconte l'histoire d'une jeune vampire et qui a déjà participé au festival. Parmi nos 32 films choisis cette année, nous mettons en avant le travail d'Anna Mantzaris que nous apprécions particulièrement avec deux courts-métrages 'Enough' et 'Good intentions'. Mais nous retrouvons aussi Charlie Lyne avec son film 'Personnal Truth'. Nous avions déjà présenté des films du réalisateur mais pour la première fois, il viendra à la rencontre du public cette année - c'est pour nous essentiel que ce festival permette la rencontre des réalisateurs avec le public. Ce réalisateur de documentaire travaille souvent pour la BBC et dans ce nouveau court-métrage il s'intéresse aux fake news et aux conséquences de celles-ci. Il y a aussi de véritables ovnis et chaque année nous découvrons de nouveaux réalisateurs comme Ben Steer qui a conçu le film d'animation 'Mamoon'. Sa technique insolite consiste à projeter des images dans un décor en polystyrène : du jamais vu !"

La technique mise en œuvre pour le film d'animation Mamoon est absolument unique : il s'agit de projection mapping.

Quelles sont les nouveautés de l'année ?

"Cette année nous avons souhaité rajouter un prix d'interprétation qui sera remis par le Rouen Norwich Club car ces films de jeunes réalisateurs sont aussi portés par de jeunes comédiens prometteurs que nous voulons aussi soutenir ! Mais pour cette nouvelle édition nous ouvrons aussi la programmation à quelques longs-métrages. Nous montrons ainsi le travail de réalisateurs incontournables en Angleterre et parfois méconnus en France. 'Adult life skills' est présenté dans ce cadre : c'est un long-métrage de Rachel Tunnard tiré d'un court-métrage que nous avions projeté dans une précédente édition. Nommé au Basta (les Césars anglais) le film n'a jamais été diffusé en France. C'est l'occasion de montrer comment Rachel Tunnard a continué sa carrière après le court-métrage."

Pour la première fois, le festival inclut dans sa programmation quelques longs-métrages tels que Adult life skills, film réalisé par un réalisateur de courts-métrages ayant participé à une précédente édition.

"Nous diffuserons également un documentaire long-métrage sur le groupe Pulp par Florian Habicht et un long-métrage destiné au jeune public 'Chicken run' par Peter Lord et Nick Park, les réalisateurs de Wallace et Groomit sorti en 2008. Nous voulons que la jeune génération redécouvre ce film qui a déjà 10 ans et exceptionnellement ce film sera en VF puisque destiné aux jeunes spectateurs."

Du 12 au 18 novembre au cinéma l'Omnia à Rouen. De 4 à 6 € la séance, pass à 21 € pour les projections en soirée. thisisengland-festival.com