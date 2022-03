Rouen. Football : un déplacement périlleux pour Quevilly Rouen Métropole

De l'aveu même de Manu Da Costa, le déplacement à Rodez "est le plus compliqué à organiser sur le plan de la logistique". Pour aller affronter le troisième du championnat, le vendredi 9 novembre 2018, Quevilly Rouen Métropole a dû composer pour organiser son voyage. Hors de question de prendre un avion privé jusque dans l'Aveyron, comme au temps de la Ligue 2. Les réalités économiques du National sont toutes autres. Plutôt qu'un périple de "huit ou neuf heures en car", les Normands ont misé sur un vol de Paris à Toulouse. Avec, forcément, quelques heures de bus au départ de Rouen puis pour rallier Rodez à la sortie de l'aéroport.

Bien arrivés à Toulouse-Blagnac mon capitaine ✈ pic.twitter.com/2gEiH4qPqG — Quevilly Rouen M. (@QRM) 8 novembre 2018

Des vieilles connaissances à Rodez

Arrivés sur place, les Rouge et Jaune vont pouvoir se concentrer sur une tâche qui s'annonce tout aussi compliquée sur le terrain. Si les Quevillo-Rouennais n'ont pas encaissé le moindre but depuis maintenant 334 minutes, soit plus de trois matches et demi, conserver cette invincibilité ne sera pas chose aisée face à l'une des meilleures attaques du championnat. Mais Manu Da Costa pourra briefer sa défense sur le principal atout offensif adverse, Dorian Caddy, qui évoluait à QRM l'an passé. Un joueur qui a laissé "des regrets" au coach normand, convaincu que l'Aveyron est un bon environnement pour qu'il se relance et se consacre uniquement au football. Michel Ramon, lui aussi passé par QRM la saison dernière, joue également sous les couleurs de Rodez à présent.

Septièmes au classement, les joueurs de Manu Da Costa ont un gros coup à jouer. En effet, ils reviendraient à égalité de points avec leur adversaire du jour et pourraient se rapprocher du podium. Une victoire permettrait surtout de rendre le voyage du retour, tout aussi long, beaucoup plus agréable.

Le groupe pour affronter Rodez:

Romain Hanquinquant, Louis Souchaud, Mehdi Beneddine, Adil Azbague, Raphaël Diarra, Lucas Toussaint, Richard Samnick, Jules Mendy, Lucas Daury, Anthony Rogie, Stanislas Oliveira, Valère Pollet, Nicolas Barthélémy, Timothée Taufflieb, Steve Shamal, François-Xavier Fumu Tamuzo, Makan Macalou, Jonathan Nanizayamo.

