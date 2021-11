Il vole comme un oiseau !

On peut se demander si cette performance est réellement possible. Quand on le voit s'envoler ainsi en battant des bras ou des ailes avec une certaine facilité, c'est assez tentant de croire que l'homme est bel est bien parvenu à fabriquer une paire d'ailes permettant de réaliser un vieux fantasme, celui de voler comme un oiseau. Cependant, il faut rester prudent face à cette vidéo dernièrement publiée sur internet par le magazine Wired. Mais réalité ou pas, cette performance laisse sans voix !