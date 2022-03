Cherbourg. Le jeu du Cotentin réédité à 1000 exemplaires

Voilà une idée pour le Père-Noël : le Jeu du Cotentin est de retour ! Trois mille exemplaires de ce "Trivial Pursuit" à la sauce normande avaient été écoulés en un mois et demi, fin 2017. Confronté à de nombreuses demandes, son créateur, Grégory Bordier, a décidé d'en rééditer "exceptionnellement" à un millier en ce mois de novembre 2018.

550 questions ludiques

"Grâce au jeu, des habitants ont découvert l'existence de certains éléments du Cotentin comme les Pierres Pouquelées de Vauville ou le petit port du Houguet" indique celui qui a fondé en Bretagne la maison d'édition Jeux Bordier. Le jeu comprend 550 questions, dont des devinettes, des charades, des questions en image… Il est accessible à tous, à partir de sept ans.

Les jeux du Centre et Sud-Manche en projet

Grégory Bordier, qui a aussi créé le jeu du Pays de Caen et du Pays d'Auge, va poursuivre son voyage dans la Manche. Deux autres boîtes seront éditées, probablement en 2019 : le jeu du pays coutançais et du pays saint-lois, et le jeu du pays de la Baie du Mont-Saint-Michel.