Fécamp. Disparition inquiétante à Fécamp : l'octogénaire retrouvé

L'histoire se termine bien. Le vieil homme de 84 ans qui avait quitté sa maison de retraite Shamrock à Fécamp (Seine-Maritime) dimanche 4 novembre 2018 vers 20h30 a été retrouvé en vie lundi 5 novembre dans l'après-midi. La police Nationale avait lancé un appel à témoins et c'est justement un appel qui a permis de retrouver l'individu. Il était rue de Barry, non loin de son ancien domicile.

L'homme qui visiblement est tombé à plusieurs reprises était désorienté et en état d'hypothermie. L'octogénaire a été transporté à l'hôpital de Fécamp.

Disparition inquiétante

Dimanche 4 novembre 2018, l'homme avait quitté sa maison de retraite pour se rendre sur la tombe de sa femme au cimetière de Fécamp. Il n'était habillé que d'un slip et un tricot de peau. Lundi matin, n'ayant toujours aucune nouvelle la police Nationale avait jugé cette disparition inquiétante et lancé un appel à témoins. Il y a des bois entre la maison de retraite et le cimetière, du coup un chien pisteur a examiné les lieux dans la journée de lundi. Par chance et fort heureusement, il n'y a pas eu d'issue tragique à cette affaire.