Voile/Route du Rhum 2018: les 123 concurrents ont pris le départ à 14h00

La flotte disparate, des six maxi-trimarans Ultim dont on attend qu'ils pulvérisent le record de la traversée en atteignant Pointe-à Pitre (Guadeloupe) en 6 jours ou moins jusqu'aux plus modestes monocoques, a été acclamée par des milliers de spectateurs massés au Cap Fréhel.

A LIRE AUSSI.

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Dans la zone euro, un timide parfum de réforme

Centenaire du 11 novembre: cinq objets symboles du conflit