Le chausseur d'Hérouville a la forme olympique

Depuis ses premiers pas dans l’armurerie de ses parents à Saint-Lô, Eric Delaunay n’a cessé de repousser les frontières de sa discipline. Pour aller haut, très haut. Champion d’Europe de skeet l’an dernier à Belgrade, “du ball-trap avec des tirs sur cibles qui se déplacent à 100km/h”, ce vendeur de chaussures d’Hérouville Saint-Clair n’entend pas s’arrêter là. A 23 ans, il rêve de défiler le 27 juillet avec la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres.

Champion d’Europe de skeet

Si son titre de champion d’Europe a permis à la France d’obtenir une place en skeet aux JO, rien ne garantit que le jeune Hérouvillais sera du voyage. “Nous sommes trois candidats pour une place”, rappelle Eric Delaunay qui devra donc batailler contre le Marseillais Anthony Terras, médaillé de bronze aux derniers JO, et l’Angevin Edouard Poumaillou. “On va s’affronter sur les trois championnats du monde à venir et sur un championnat d’Europe, tous programmés d’ici aux JO”.

Dans quatre mois les JO

La première étape de ce parcours du combattant se déroule ce week-end à Tuckson au Texas. La fédération française de tir se donne le temps de choisir son représentant jusqu’au 15 juin, peu après le championnat d’Europe à Chypre.

Pour s’entraîner et assouvir sa passion, Eric Delaunay doit donc parcourir des milliers de kilomètres, et surtout trouver les moyens financiers pour y parvenir. “C’est ce qu’il y a de plus compliqué aujourd’hui. Sans le soutien des collectivités locales et la compréhension de mon chef de magasin, je ne pourrais pas faire tout ça.” En dehors des fabricants de matériel propres à sa discipline, aucun sponsor privé n’a pour l’instant décidé de le suivre dans cette grande aventure...

Audio > Eric Delaunay, 23 ans, est parti mardi 20 mars au Texas pour disputer les championnats du monde. Bien que champion d'Europe en titre de skeet, il explique pourquoi rien ne lui garantit une place pour les JO de Londres. Il explique pourquoi.