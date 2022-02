Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : les Dragons de Rouen restent invaincus chez les Ducs d'Angers

Le match.

C'est donc une 15è victoire en autant de journées pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté une nouvelle victoire vendredi 2 novembre 2018 sur la glace des Ducs d'Angers. Score final 4-2 lors de la 15è journée de Synerglace Ligue Magnus. Le seul but du premier tiers intervient à la 8è minute de jeu par l'intermédiaire de Nicolas Deschamps à la conclusion d'un bon mouvement collectif 1-0.

Rouen s'échappe dans le dernier tiers temps

C'est seulement après 57 secondes dans le 2è tiers que les Angevins vont égaliser par l'ancien rouennais Maxime Lacroix 1-1. Il faut attendre la mi-match pour que les Jaunes et Noirs reprennent le fil de la rencontre sur un 2è but signé Anthony Guttig 2-1. Un avantage de courte durée puisque moins de deux minutes plus tard Romain Gaborit redonnait de l'espoir aux locaux 2-2. Dans le dernier tiers, les Rouennais vont profiter d'une erreur défensive angevine pour inscrire un 3è but par Loic Lampérier 3-2. La sorite du portier des Ducs en fin de rencontre l'aidera pas son équipe qui encaisse un dernier but en cage vide signé Marc-André Thinel 4-2.

Les Dragons restent donc leader de Ligue Magnus au moment de la trêve internationale. Trêve que n'auront pas les joueurs rouennais puisqu'ils disputeront le match aller des 8è de finales de la Champions Hockey League mardi 6 novembre 2018 sur l'Ile Lacroix.

La fiche.

Buts : Deschamps (7'59''), Guttig (32'38''),Lemperier (51'26''), Thinel (59'22'') pour Rouen, Larcroix (20'57'') et Gaborit (34'27'') pour Angers

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace (Magnus) : Rouen s'impose dans la douleur

Hockey-sur-glace: les Ducs d'Angers s'imposent chez les Dragons de Rouen

Hockey : les Dragons de Rouen réalisent une grosse opération à Nice

Hockey : les Dragons de Rouen perdent à Angers et laissent filer la première place

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale