CFA 2 : la bonne opération de Mondeville

Près de cinq mois après leur précédent succès à l'extérieur, ces quatre points leur permettent de remonter à la huitième place du classement de CFA 2. Guingamp, quatrième, est à deux longueurs. Flers, douzième et premier relégable, est à quatre points.

Tout donner à chaque match

"On est entre deux chaises, reconnaît le défenseur Steed Zulemaro. Inconsciemment, les joueurs regardent vers le haut. Pour le président et les dirigeants, c'est d'abord le maintien qui compte." Passés en tête juste avant la mi-temps grâce à un but de Nicolas Suzanne, les hommes de Jean-François Péron se sont fait rejoindre au score à l'entame des vingt dernières minutes de jeu.

Bousculés, ils sont restés solides et ont trouvé la faille à l'issue du temps réglementaire par Teddy Gaudiche, auteur de son troisième but en trois matchs. "On est mieux dans le jeu, témoigne Steed Zulemaro. En se battant comme des chiens et en jouant de manière offensive, on provoque la réussite." Mondeville connaît la marche à suivre pour continuer sur cette lancée samedi 24 mars contre Locminé (18h).