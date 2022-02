Caen. Emmanuel Macron en repos en Normandie

Le président de la République Emmanuel Macron a décidé de s'accorder quelques jours de repos, à l'occasion de la Toussaint. Ce mercredi 31 octobre 2018, nos confrères du Parisien ont révélé qu'il a choisi la Normandie pour faire un break avec son épouse, pour au moins 48 heures. Et effectivement, Emmanuel Macron est arrivé dans le Calvados quelques heures après. Il y loge trois nuits avec son épouse.

Aucun déplacement officiel dans l'agenda présidentiel avant ce week-end

À l'agenda de la présidence de la République, aucun rendez-vous n'était programmé depuis ce mardi 30 octobre, et un repas avec des élus locaux de la région Hauts-de-France. Le conseil des ministres, qui se tient habituellement le mercredi, s'est déroulé la veille. Le prochain déplacement officiel n'est prévu qu'à partir de ce week-end, dans l'est et le nord de la France, à l'occasion des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Honfleur : un hôtel 5 étoiles a démenti sa venue après des rumeurs

En attendant le retour aux affaires, le couple présidentiel passe quelques jours en repos dans un lieu tenu secret de Normandie, presque un an jour pour jour après sa dernière visite inattendue et privée. Il s'était arrêté au Havre notamment, visiter le village de la transat Jacques-Vabre, le 4 novembre 2017. Et avait confié à ce moment son "attachement à la région". En marge de cet événement, les Macron avaient résidé à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles à Honfleur (Calvados).

Mercredi, des rumeurs ont circulé sur leur installation dans cet hôtel pour quelques jours. Contacté par Tendance Ouest, l'hôtel a rapidement démenti la venue du couple présidentiel.





A LIRE AUSSI.

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

L'Europe face au casse-tête de la taxation des GAFA

JO-2018: les chances françaises de médailles

Zone euro: prévisions de croissance rehaussées malgré des risques