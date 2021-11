Les Pubs TV préférées des français!

Certes, l'humour est plus ou moins prononcé, mais il toujours là, en toile de fond. En 2011, nous découvrons donc, avec une pointe d'étonnement, que c'est la publicité Kwixo qui a le plus marqué les Français.

Ce service de paiement par mobile est illustré par des nudistes qui ne portent sur eux que leur téléphone portable. En deuxième position arrive le géant suédois Ikéa et sa campagne Njut montrant des hommes et des femmes en pleine crise de folie douce. Puis c'est Contrex et ses femmes hystériques devant un chippendale lumineux qui s'offre la troisième place. Mais découvrez donc le classement des 10 pubs préférées des Français en 2011.