Le-Havre. Le Havre : un piéton percuté par une camionnette

Un accident, mercredi 31 octobre, vers 9h40 au Havre (Seine-Maritime), rue Georges Braque, près de l'Hôtel de ville. Une camionnette a percuté un piéton. Le jeune de 17 ans a été grièvement blessé et transporté vers l'hôpital Monod. Le conducteur du véhicule a été plus légèrement atteint et transporté à l'hôpital Janet.