Caen. Calvados : circulation très compliquée sur l'A13 après un accident

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

La circulation est très difficile sur l'autoroute A13, ce samedi 27 octobre 2018, dans le Calvados. Un carambolage entre une dizaine de véhicules légers, à hauteur de Banneville-la-Campagne, a occasionné la fermeture complète de l'autoroute peu après 13 heures, entre Dozulé et Caen, dans le sens Paris-Caen. Ce n'est qu'une heure et demie plus tard, à 14h30, que la circulation a été rouverte partiellement, sur une voie.

Une déviation mise en place

L'accident, qui n'a fait aucun blessé grave, a provoqué un bouchon de sept kilomètres. "Tous les véhicules étaient à l'arrêt, en plein milieu des voies, sur plusieurs kilomètres. Il y a même des personnes qui sont sorties de leurs véhicules et qui ont promené leurs chiens entre les voitures", raconte, à Tendance Ouest, un automobiliste coincé sur l'autoroute.

La circulation est réduite sur une seule voie - Aurélien Delavaud

Les secours sont rapidement intervenus sur place. Une déviation a été mise en place, depuis la sortie Troarn (numéro 31), via la D675 pour rejoindre Caen. À 15 heures 30, la circulation est toujours compliquée, sur une seule voie.

A LIRE AUSSI.

Accident sur l'A84 : l'autoroute fermée dans le sens Caen-Rennes

Poids lourd en feu : l'autoroute A13 coupée

Neige: des milliers de personnes encore bloquées sur les routes dans le Sud

USA: déraillement mortel dans l'Etat de Washington

Un camion citerne se couche sur le périphérique de Caen, circulation perturbée