Tancarville. Pont de Tancarville : un blessé grave dans un accident de la route

Il était un peu plus de 8h30, dans la matinée du jeudi 25 octobre 2018, lorsque les secours ont été appelés pour intervenir sur le pont de Tancarville (Seine-Maritime). Sur place, les pompiers ont découvert un accident de la circulation en direction du Havre, impliquant une voiture et une camionnette. En tout, trois personnes ont été impliquées. Un homme était indemne et un autre a été légèrement blessé.

Une femme transportée à l'hôpital

En revanche, la troisième victime, une femme, a été gravement blessée et a été transportée médicalisée vers un hôpital. Une circulation alternée a été mise en place le temps de l'intervention des secours, qui s'est poursuivie jusqu'en fin de matinée. Au total, 14 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur cette intervention.