Hasta la Vista: confidences des acteurs sur le film

Le film Hasta la vista est un film belge distribué en France par Claude lelouch.

C'est l'histoire de 3 jeunes hommes handicapés qui décident de prendre leur vie en main et de trouver le bonheur, quoi qu'en pensent les autres. Ils partent à l'aventure, de la Belgique à l'Espagne avec une infirmière accompagnatrice.

L'un des 3 héros, Jozef, un mal-voyant, est interprété par Tom Audenaert et l'infirmière, Claude, par Isabelle de hertogh. Ils étaient tous deux présents dans la région pour la promotion de leur film.

Hasta la vista est un film à la fois touchant, profond et drôle. il est à ne pas manquer, actuellement sur les écrans. Et en plus, dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 mars, c'est le printemps du cinéma: allez le voir pour seulement 3.5 euros!

Leurs ressentis, leurs expériences pour cette promo internationle, quelques anecdotes sur le tournage... Découvrez tout avec cette interview: