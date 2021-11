Mardi 20 mars : plus de 3 000 offres à la journée Jobs d’été

Cette année encore, 3 000 offres de jobs d’été seront proposées aux étudiants et aux jeunes. Nouveauté de ce cru 2012 : un site internet (www.crij-bn.org) met à disposition des candidats des conseils sur la rédaction de son CV et d’une lettre de motivation, comme des résumés d’offres d’emploi proposées au salon.

25 entreprises

Ce salon d’un jour s’articule autour de plusieurs espaces. Le premier regroupe 25 entreprises réparties en secteurs animation, emplois saisonniers agricoles, ou hôtellerie-restauration. Chaque employeur dispose d’un stand où il peut directement procéder à des recrutements. L’espace très fréquenté des offres d’emploi répertoriées par secteur d’activité propose des postes répondant à tous les types de profil. Plus loin, Pôle emploi met à disposition ordinateurs et imprimantes pour effectuer sa recherche d’emploi sur son site internet, et imprimer des offres.

Le CRIJ et la mission locale de l’agglomération s’associent aussi pour aider à la création de CV : un "micro-CV" préenregistré peut même être rempli sur place par ceux qui sont venus les mains dans les poches. Enfin, les postulants peuvent connaître leurs droits et devoirs au travail au stand "Information et droit des jeunes".