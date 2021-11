Un sérieux coup de pouce aux sports à Ifs

Outre les formations dans l’enseignement supérieur accueillies sur leur territoire depuis 1995, et en cours de développement avec l’ouverture d’un lycée hôtelier en 2014, l’accent a également été mis sur le sport.



Investissement durable

Près de 700 000 € ont permis de construire les nouveaux vestiaires du complexe sportif Mendès-France. “Ces travaux étaient nécessaires pour accueillir des compétitions officielles, la Fédération de football nous ayant accordé une dérogation jusqu’à présent”, explique Jean-Paul Gauchard, le maire. Moderne, cet équipement est doté de panneaux solaires et de réservoirs d’eau qui seront utilisés dès lors qu’il faudra arroser les pelouses ou alimenter les besoins en eau des services municipaux.

Le tennis local n’est pas en reste, avec 270 000 € investis dans la bulle qui recouvre les courts. La surface en résine disposé sur le sol permet une pratique bien plus confortable qu’au préalable, même si des problèmes de condensation sous la bulle ont été signalés.