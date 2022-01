Cherbourg. Manche : tombé à la mer, un skipper secouru dans le Raz Blanchard

C'est un endroit où l'on trouve les plus forts courants marins d'Europe. Un skipper de 68 ans a été secouru in extremis, dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 octobre 2018, dans le Raz Blanchard (Manche).

Hélicoptère, SNSM et chasseurs de mine

Il est 23h40 quand le Cross Jobourg est alerté par un signal de détresse envoyé par une radio-balise de localisation, qui émet dans l'ouest du Raz. Après avoir tenté de joindre l'émetteur du signal par radio ou téléphone, en vain, le Cross lance un appel de détresse Mayday Relay à destination de tous les navires dans la zone. Les chasseurs de mines Céphée et Croix du sud, en transit à une dizaine de kilomètres, y répondent. Parallèlement, le canot tous-temps Mona Rigolet de la station SNSM de Goury, est mobilisé, tout comme l'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale.

Tombé de son radeau

À 0h42, des tirs de fusée de détresse au ras de l'eau sont repérés, très proches de la côte d'Aurigny. L'hélicoptère Caïman, arrivé sur zone, repère un voilier échoué, l'Entropie, et investigue la coque très abîmée avec son plongeur qui ne trouve personne à bord. Les recherches reprennent, et permettent de localiser un radeau de sauvetage à la dérive, vide lui aussi. Le skipper est finalement repéré. Il est tombé à la mer, et vêtu d'un vêtement de survie.



L'homme est treuillé et transporté par hélicoptère à l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

"Une part de chance"

La préfecture maritime rappelle que "la navigation dans le Raz Blanchard de nuit, y compris pour un skipper expérimenté, reste dangereuse". Elle souligne que ce sauvetage a été rendu possible grâce à plusieurs facteurs, y compris à "une part notable de chance". Le naufragé, qui portait un équipement spécialisé, a bénéficié de conditions météorologiques "relativement bonnes", avec un courant moindre, combinées au passage de navires de la Marine dans la zone et à l'intervention rapide des moyens nautiques et aériens de secours.