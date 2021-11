“La Mésenge bleue” : un sans-faute, sauf dans le nom

Restaurant lumineux à l’ambiance très brasserie, on s’attend dès l’entrée à un déjeuner efficace. Une présomption vite confirmée par le personnel chaleureux, avenant et attentif, qui ne tarde pas à nous installer ni à nous prendre la commande.

Je choisis une timbale d’escargots au beurre d’ail en entrée, accompagnée par un vin blanc de Touraine, aux dépens d’un pourtant appétissant feuilleté d’asperges vertes au saumon, et de différentes salades (nordique, anglaise, périgourdine...) qui paraissent bien tentantes. Puis, je n’hésite pas à sélectionner un émincé de volaille au curry avec ses frites maison.

Les desserts sont fondants

J’aurais pu choisir une andouillette grillée ou des calamars à la romaine, également dans les plats du jour à 8,70euros. A peine le temps de me remettre de ce plat bien copieux qu’arrive la spécialité de la maison : le dessert. Les gros macarons à la framboise ou au chocolat avaient beau me faire de l’œil dans la vitrine, j’opte pour le gâteau au chocolat. Ravi, je quitte la Mésenge bleue bien repu : il m’en a coûté 19 euros, vin compris.

Pratique : La Mésenge bleue, 87 rue de l’Oratoire. Tél. 02 31 85 31 60.