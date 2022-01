Remaniement: l'épilogue d'un laborieux feuilleton ?

L'attente aura été longue : après deux semaines de discussions et de supputations, l'Élysée doit annoncer mardi un gouvernement remanié, censé apporter un "second souffle" au quinquennat d'Emmanuel Macron, très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotiques.