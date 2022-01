C'est l'anniversaire d'un certain Didier Deschamps, ce lundi 15 octobre 2018. Le sélectionneur de l'équipe de France fête ses 50 ans. L'occasion de réentendre, dans la boîte à musique, une chanson qui a marqué la carrière du capitaine des bleus de 98. Des bleus accompagnés par I Will Survive de Gloria Gaynor jusqu'à la victoire en coupe du Monde. Un titre qui fêtera ses 40 ans la semaine prochaine. La chanson est sortie sur la face B d'un 45 tour, c'est-à-dire pas vraiment mis en avant par la maison de disques, avant d'être propulsé au sommet des charts par les radios américaines et britanniques. Il en existe trois versions françaises, l'une chantée par Régine, une autre par Michèle Richard et la troisième par Larusso.

Caen. La boîte à musique : Gloria Gaynor pour l'anniversaire de Didier Deschamps