Mont-Saint-Aignan. Matthieu Tordeur, un jeune explorateur à l'assaut du Pôle Sud

Objectif Pôle Sud. C'est le nom d'une expédition, mais également la concrétisation du projet de toute une vie pour Matthieu Tordeur. À 26 ans, ce jeune homme de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) s'est fixé pour but de rallier le Pôle Sud depuis la côte nord de l'Antarctique, en ski, sans assistance et sans ravitaillement. "En tout, ça représente 1 130 kilomètres. C'est comme faire Paris-Vienne à pieds", illustre l'aventurier, qui rêve de ce voyage depuis qu'il est tout petit.

Plus jeune membre de la Société des explorateurs français, Matthieu Tordeur n'en est pas à son coup d'essai. À son palmarès : un tour du monde en 4L, une course de 250 km en six jours dans le Sahara ou encore des premières approches avec le monde du grand froid en Arctique et en Norvège.

Des conditions extrêmes

Car pour ce défi un peu fou, l'explorateur doit forcément suivre une préparation intensive. "Là-bas, il fait entre -20 et -50°C donc on est en permanence dans un congélateur. Il faut apprendre à manipuler le matériel dans le froid", explique Matthieu Tordeur. À l'approche du Pôle Sud, il tirera derrière lui un traîneau de près de 100 kilos comprenant son équipement et ses rations de nourriture pour tenir 50 jours. "À ces températures, tout gèle. Donc j'emporte des aliments lyophilisés que je pourrais réhydrater avec de l'eau bouillante grâce à un réchaud", poursuit l'aventurier qui pourra garder le contact avec des secours par une liaison satellite.

Avec ce périple, qu'il prépare depuis des années, Matthieu Tordeur cherche avant tout à se fixer un défi sportif. Les causes scientifiques et écologiques ne sont pas au programme. Mais le jeune homme veut tout de même faire un documentaire et un livre et de son expérience. "Je vis des aventures, mais j'ai aussi un plaisir fou à les revivre en partageant avec tout le monde", justifie-t-il. "Entre appréhension et excitation", il se dit prêt pour le grand départ. Après un passage par l'Amérique du Sud, il devrait donner ses premiers coups de skis et de bâtons en Antarctique le lundi 19 novembre 2018.