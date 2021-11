C'est la semaine de l'artisanat!

La semaine nationale de l'artisanat permet chaque année de mettre à l'honneur tous ces métiers différents mais animés par la même passion.

Une opportunité pour les jeunes en quête d'orientation mais aussi pour profiter de plusieurs animations. Chez nosu en Normandie, vous pourrez assister à une olympiade des métiers dans le domaine de la mécanique et une conférence de presse sur une entreprise primée. Il y a aussi un concours de dessin qui s'adresse aux enfants de CM1 et CM2 et bien sûr des cadeaux!

Ils sont offerts toute cette semaine sur l'antenne de Tendance Ouest, par les artisans de l'Orne. Soyez à l'écoute!

Toutes les infos sont à retrouver sur www.cmar-bn.fr et sur www.semaine-nationale-artisanat.fr

Ecoutez Régis CHALUMEAU nous parler du programme régional: