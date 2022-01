Hors Normandie. La technologie au service de la solidarité !

Tout commence par un œdème pulmonaire pendant l'ascension du Kilimandjaro. Jean-Marc Potdevin, vice-président de Yahoo Europe, comprend qu'il n'a pas trouvé le sens de sa vie. Il démissionne en 2006. Pendant six ans, l'homme d'affaires va cesser de travailler pour se consacrer à sa femme et à ses quatre enfants, voyager, faire du sport. Il devient business angel grâce à l'argent qu'il a mis de côté… "Très vite, j'ai vu que je reproduisais le piège de l'activisme", confie-t-il à Lauriane Clément pour La Croix en janvier 2016.

Partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle

Il part donc sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, en 2008. Après dix jours de marche, il fait une rencontre mystique dans une petite chapelle, qui le bouleverse. "J'ai compris que la plénitude de la vie était ce que Dieu me montrait à ce moment-là."

Spirituellement, mon activisme m'avait un peu desséché.

"Spirituellement, mon activisme m'avait un peu desséché. Je m'étais éloigné de l'Église mais je ne réalisais pas combien cela me manquait." Suite à cette expérience, il décide d'écrire : Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu. L'expérience mystique d'un business angel sort en 2012 (Ed. de l'Emmanuel).

Une relation pathologique à l'argent

"Avant ma conversion sur le chemin de Compostelle en 2008, j'avais une relation pathologique à l'argent. Pour moi ce n'était qu'un jeu. Je pouvais le dépenser comme bon me semblait et cela n'avait pas de conséquences. J'ai commencé ma carrière avec un solde en banque négatif et des dettes, puis, grâce à la revente d'une société internet, j'ai gagné quelques millions. Je ne comptais pas être l'homme le plus riche du cimetière !

Que le matériel ne te possède pas !

Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pris conscience que l'argent m'est confié : j'en suis le régisseur et je suis responsable de la façon dont je l'utilise. La doctrine sociale de l'Eglise offre un bon guide qui rappelle l'importance de la gratuité, la destination universelle des biens, l'option préférentielle pour les pauvres. C'est clair et pas culpabilisant.

En avant avec Entourage.

Cela m'a amené à faire des choix. Je ne m'investis plus seulement dans des sociétés créées par de jeunes entrepreneurs mais je prends désormais le temps de les accompagner en leur donnant des conseils ou des contacts utiles. Je viens également de lancer Entourage, un réseau social destiné à venir en aide aux gens de la rue…

Je n'ai plus besoin de personne

Dans l'Évangile, Jésus met fortement en garde les riches contre le danger de l'autosuffisance. Plus j'ai d'argent, plus je suis tenté de me suffire à moi-même : je ne suis plus dépendant ni des hommes, ni de Dieu. Je n'ai plus besoin de personne. Je l'ai vraiment compris après avoir vécu l'échec total d'un projet que j'avais monté… Je suis marqué par la figure de saint Joseph Benoît Labre. Il avait choisi de vivre dans le plus grand dénuement et il disait : "Ce que tu possèdes te possède". Dieu m'en garde