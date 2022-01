Deauville. Bientôt un show de Clara Morgane au Casino Barrière de Deauville

Clara Morgane se produira le samedi 20 octobre 2018 sur les planches du Casino Barrière Deauville (Calvados) avec un cabaret show "espiègle et sexy", dans la plus grande tradition du cabaret burlesque. Elle sera entourée par Mr Marvelous (Magicien/humoriste), Clea de Velours (effeuilleuse burlesque), Audrey Hakoun (Chanteuse à voix), Coralie Père (Championne de France de Pôle Dance) et Accro duo sur scène. Samedi 20 octobre 2018 à 21h00. Tarifs : à partir de 39 €.