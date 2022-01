Concert de musique baroque. Les muses galantes : le nouveau concert d'Octoplus à Petit-Quevilly

Pour annoncer l'automne, l'ensemble Octoplus basé à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) emprunte au répertoire français du XVIIIe siècle des œuvres inspirées par la mythologie. Sylvain Baudry qui dirige l'ensemble nous parle de ce programme.

Quelles sont les pièces choisies ?

"Nous jouerons des cantates : 'Thétis' par Rameau, 'L'Automne' par Boismortier ainsi que 'Les Femmes' de Campra, mais nous avons également choisi d'interpréter deux pièces uniquement instrumentales : la sonate N°3 en trio d'Elisabeth Jacquet de la Guerre et des pièces pour clavecin de François Couperin."

Pourquoi avez-vous sélectionné ces morceaux ?

"Au XVIIIe siècle, on se sert de la mythologie pour exprimer toutes les nuances des sentiments humains. Même si toutes les œuvres choisies sont baroques, elles sont toutes très différentes, très typées. En choisissant ces cinq compositeurs nous voulions présenter un panorama de la créativité musicale de cette époque tout en donnant à entendre des pièces qui ne sont pas forcément très connues. En tout cas, les musiciens choisis sont des musiciens qui sont parvenus à s'émanciper du cercle royal. Rameau est essentiellement connu pour ses opéras, pourtant il a composé de nombreuses cantates avant d'écrire des opéras. Boismortier compose surtout pour les musiciens amateurs et était très en vogue à son époque. Quant à Elisabeth Jacquet de la Guerre à la cour elle bénéficie de la protection de Mme de Montespan la maîtresse du roi soleil. C'est une femme compositeur ce qui est très rare à cette époque et son mari l'autorise à publier ses partitions."

Quels sont les sujets évoqués dans les cantates ?

"Campra est un proche de Monsieur le frère du roi Louis XIV et ses cantates sont très critiques. On croirait entendre du Molière quand on écoute ses textes. Dans la cantate 'Les femmes' il critique les femmes et leurs manières. Il incite à s'en méfier et à ne pas tomber dans leurs pièges. Les autres cantates abordent des sujets mythologiques comme les amours de Thétis : deux dieux se battent pour elle, Zeus et Poséïdon. La cantate 'L'Automne' de Boismortier évoque les plaisirs champêtres et les joies du vin autour de la figure de Bacchus. En tout cas, quel que soit le sujet de ces cantates c'est un vrai plaisir d'écouter le texte : des textes rimés bien entendu mais aussi très fluides."

Quels sont les instruments qui interpréteront ces pièces ?

"Il s'agit de musique de chambre donc on retrouve des instruments classiques pour ce type de formation : le violon baroque, le traverso, le violoncelle et le clavecin. À l'occasion de ce nouveau concert, nous intégrons d'ailleurs à l'ensemble une claveciniste professeur au conservatoire de Dieppe : Gabrielle Resche. Ce sont parfois des pièces assez technique comme la Thétis de Rameau mais très facile à écouter cependant. Nous voulions que ce répertoire soit accessible. Dans la cantate de Rameau, le compositeur tente de nouveaux effets par exemple en simulant le vent et les orages par des grandes montées et descentes de gamme en violon, des cordes répétées et des sons qui s'enchaînent très rapidement. C'est très imagé ! Ce sont des techniques qu'il déclinera plus tard pour ces opéras et ces effets interprétés par un orchestre complet sont absolument saisissants. Cette cantate peut donc être considérée comme une œuvre expérimentale, même si bien sûr c'est déjà une œuvre en soi."

Pratique. Samedi 13 octobre à 17h30 et dimanche 14 octobre à 16 heures, Chapelle Saint Julien à Petit-Quevilly. 5 à 8€. Tél. : 06 10 46 57 87