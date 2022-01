Rouen. Bonne table à Rouen : La Plancha, un nouveau venu à l'Espace du palais

C'est un nouveau venu, parmi l'offre gastronomique déjà riche de l'Espace du palais, en plein cœur de Rouen (Seine-Maritime). Depuis le cœur de l'été 2018, La Plancha a pris ses quartiers sur la terrasse avec une offre qui colle parfaitement à l'étiquette : une cuisine simple avec des grillades mises à l'honneur. Le jour de ma venue, coup de chance, il fait extraordinairement beau et chaud pour un début d'automne. Je boude donc la salle, pourtant accueillante, pour profiter de la chaleur et d'un courant d'air sur la grande terrasse de l'établissement.

Les atouts de la cuisson à la plancha

Pour le choix, je n'hésite pas longtemps et j'opte pour la formule du jour. La terrine du chef, en entrée, est idéale pour s'ouvrir l'appétit. Bien cuite et accompagnée par un petit confit d'oignons des plus efficaces, il n'y a rien à y redire ! La suite est aussi satisfaisante. Les deux belles tranches de rôti de porc qui me sont présentées sont parfaitement grillées, et l'on sent que la viande a gardé tous ses arômes grâce à la cuisson en douceur à la plancha. Les frites maisons sont au niveau et le tout est parfaitement mis en valeur par une belle sauce veneur.

Presque repu, je me laisse quand même tenter, par gourmandise, par une mousse au chocolat. Légère, pas trop sucrée et pas trop copieuse, elle vient conclure en beauté un repas très agréable au soleil. Pour 19,90€, la formule entrée, plat et dessert est validée !