Le-Havre. Des armes dans son appartement du Havre : prison ferme

La police nationale du Havre (Seine-Maritime) a perquisitionné, sur autorisation du parquet, l'appartement d'un homme de 37 ans mercredi 3 octobre 2018. Deux armes ont été retrouvées sur place : un kalachnikov et un fusil à pompe. L'individu, toxicomane et bien connu des services de police, a été condamné en comparution immédiate vendredi 5 octobre 2018 à 18 mois de prison ferme et une révocation d'un sursis de six mois. L'homme a été placé en détention.