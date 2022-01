Rouen. Hockey : les Dragons enchaînent les prolongations et continuent de gagner

Les matches se suivent et se ressemblent, pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Après une victoire déjà obtenue sur l'Ile Lacroix en prolongations face à Anglet, c'est cette fois les Boxers de Bordeaux qui en ont fait les frais sur le score de 3-2, le dimanche 7 octobre 2018 lors de la 8e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Après un début de match serré, les Rouennais ont encaissé le premier but de la rencontre sur un tir lointain et précis de Julien Guillaume, une trentaine de secondes avant le premier buzzer 1-0. Mais il n'a fallu que 46 secondes dans le deuxième tiers pour voir les Jaunes et Noirs revenir à égalité après plusieurs parades de Clément Fouquerel, excellent dans ce match, mais qui a cédé sur un lancer d'Anthony Guttig (1-1). Puis ce sont les Normands qui ont pris l'avantage pour la première fois de la partie sur un bon one-timer signé Joris Bedin sur une passe de Koivisto (2-1).

Les Dragons solides à la mort subite

Le troisième tiers restait tout aussi incertain et les Rouennais se sont fait punir sur un nouveau but de Julien Guillaume, synonyme de prolongations (2-2). Et pour la troisième fois d'affilée cette saison, les joueurs de Fabrice Lhenry n'ont pas craqué et l'ont emporté sur un but en fin de supériorité numérique, après un rebond laissé par Fouquerel et bien transformé par Michel Miklik.

Au classement, les Dragons de Rouen restent à la deuxième place et continuent de faire le trou sur le troisième, Nice, avec neuf points d'avance. Mais tous les doutes n'étaient pas dissipés avant de recevoir Nuremberg, le vendredi 12 octobre 2018, en Champions Hockey League.

Fabrice Lhenry : "C'est notre meilleur match de championnat. On a fait une bonne performance, malheureusement on n'a pas su concrétiser toutes les occasions qu'on a eues. On est tombé sur un gardien qui a fait les arrêts nécessaires et eux ont été opportunistes. C'est un petit regret d'avoir perdu un point mais c'est beaucoup mieux que le dernier match contre Anglet. Tout le monde a pris conscience qu'on ne faisait pas plaisir à jouer, cela faisait deux matches qu'on gagnait mais sans aucune joie. Ce soir, c'est moins le cas et on reste invaincu et ça c'est important."