Explorer. Coup d'envoi du rallye d'automne pour découvrir Rouen autrement

Désormais, deux fois par an au printemps et à l'automne, les conférenciers de l'office de tourisme de Rouen (Seine-Maritime) composent un rallye afin d'explorer les trésors de la ville et de sortir des sentiers battus. "Les monuments se mettent à table" est l'intitulé de ce nouveau rallye composé par Guillaume Gohon et Marie Touchaleaume. Guillaume raconte ce rallye par le menu :

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

"L'office de tourisme nous laissait carte blanche alors nous avons souhaité inscrire cet évènement en écho à la fête du ventre : une célèbre fête de la gastronomie rouennaise qui aura lieu simultanément. Ce thème nous permet de mettre à l'honneur le patrimoine, l'architecture, de traiter de la symbolique, de l'histoire et des traditions rouennaises car nous exploitons le thème de la nourriture au sens large."

"C'est par le biais de l'anecdote que nous abordons tous ces sujets : par ce rallye on en apprend davantage sur des personnalités locales, on observe de vieilles enseignes, des façades décorées de guirlandes de fruits, mais on découvre aussi des lieux où nous n'osons pas aller d'ordinaire comme Les petits logements rue Alsace-Lorraine."

Quel est le but de ce rallye ?

"Il faut faire preuve d'observation et de déduction pour répondre aux questions du rallye. Par ces questions, on oriente les participants et on les incite à s'intéresser davantage à des lieux ou des monuments que l'on regarde rarement dans le détail même si on les fréquente souvent. Ce n'est pas un jeu de vitesse, les réponses ne sont pas à chercher sur Google mais se révèlent aux yeux des participants pour qui sait regarder. C'est un véritable travail d'équipe en fait. On peut choisir de le faire en famille et entre amis et après deux heures de rallye, les équipes sont récompensées en fonction du nombre de bonnes réponses lors d'un pot amical : c'est vraiment convivial."

Quels ont été les défis à relever pour concevoir ce rallye ?

"Nous avons travaillé à deux, Marie et moi nous entraidons régulièrement pour des préparations de visite et nous mutualisons nos compétences : elle est spécialiste des beaux-arts, mon domaine est davantage l'architecture religieuse. À nous deux, il nous a fallu concevoir un rallye que l'on peut mener à bien en deux heures, ce qui reste très abordable mais qui soit cependant enrichissant de manière à ce que les connaisseurs et les néophytes s'y retrouvent tous. Deux mois ont été nécessaires pour mener à bien ce projet qui a été testé en amont par des employés de l'office de tourisme pour nous assurer qu'il était à la fois réalisable dans le délai mais aussi instructif et plaisant."

Où nous emmenez-vous avec ce rallye ?

"Nous voulions orienter les visiteurs hors des sentiers battus et lui donner l'envie de découvrir des richesses méconnues de Rouen. Même si l'axe de la rue du Gros-Horloge est incontournable nous les invitons à se rendre dans des lieux nettement moins touristiques comme la place Saint-Marc ou la place de la Rougemare, la rue Beauvoisine, la rue Orbe et le parc de l'hôtel de ville : soit un circuit d'approximativement 3 km. Cependant, si l'évènement coïncide avec la fête du ventre, nous ne voulions pas pour autant que le rallye oblige nos participants à parcourir la fête du ventre ; la foule et les animations risquant de les distraire et de les retarder."

Pratique. Samedi 13 octobre 2018 à 13h30, RDV à l'office de tourisme à Rouen. 5 à 7€. Résa au 02 32 08 32 40