Après avoir refusé de quitter le domicile de sa compagne dans la nuit de mardi à mercredi, il avait entrainé deux policiers avec lui dans une chute dans les escaliers. L'un d'entre eux souffre aujourd'hui d'une fracture et d'un traumatisme crânien. Le jeune homme écope de six mois de prison dont trois avec sursis et mise à l'épreuve.



