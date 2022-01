Condé-sur-Sarthe. Interdite, la vue aérienne de la prison de Condé-sur-Sarthe est en ligne

Alors que l'arrestation du détenu le plus recherché de France, Redouane Faïd, fait la " une " de l'actualité nationale depuis mercredi 3 octobre 2018, Tendance Ouest a relevé cette bizarrerie sur Internet : alors que selon un arrêté publié le 31 octobre 2017 au Journal Officiel, il est désormais interdit de faire des prises de vues aériennes de 247 sites dans l'Hexagone, notamment des sites militaires et des bâtiments stratégiques comme les prisons… Beaucoup de ces sites sont simplement visibles du ciel en allant simplement sur, par exemple, Google Maps.

Vue aérienne des prisons

On peut, par exemple, voir où poser un hélicoptère et faciliter une évasion, c'est le cas notamment en Normandie pour l'une des prisons les plus sécurisées de France, qu'est le centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe, près d'Alençon (Orne). Le site a été visité par la Ministre de la Justice Nicole Belloubet, le 20 septembre 2018. Celle-ci a entamé un bras de fer, notamment avec Google, après l'évasion de Redouane Faïd le 1er juillet 2018. C'est ce qu'elle a expliqué devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale le jeudi 19 septembre 2018. Mais Google se défausse de sa responsabilité sur ses fournisseurs d'images…

Les photos interdites, mais seulement après l'arrêté

La prise de vue aérienne de l'un de ces 247 sites est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sauf que les photos publiées sur les sites Internet datent d'avant la date de cet arrêté, qui n'est pas rétroactif…