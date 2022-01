Hors Normandie. L'étonnante histoire des 14 grilles gagnantes de l'Euromillions

Une famille avait pris l'habitude de se réunir pour jouer en famille à l'Euromillions. Chaque semaine, ils se réunissaient et jouaient ensemble les mêmes chiffres dans le but de toucher le gros lot ensemble.

Et c'est finalement ce qui est arrivé le 1er Septembre 2018 ! La famille a empoché la cagnotte de plus de 28 millions d'euros mis en jeu ce jour-là. Il s'agit du troisième gain le plus important jamais remporté en France. Les 14 membres de cette famille se partagent chacun près de 2 millions d'euros.

Lors de la découverte de leur histoire, les médias sont partis à leur rencontre et la famille a assuré que l'argent servirait à gâter les autres membres de la famille qui n'avait pas pu participer à leur traditionnel rendez-vous. Une belle histoire que nous rêverions tous de pouvoir vivre un jour !