Fontaine-le-Bourg. Une zone humide réhabilitée et rendue aux habitants de Fontaine-le-Bourg

Ce terrain municipal, entre une source naturelle et la rivière le Cailly, était quasi laissé à l'abandon. Et le maire de la commune de Fontaine-le-Bourg (Seine-Maritime), Dany Lemetais, le confesse sans peine : "il nous enquiquinait un petit peu, d'autant qu'il nous fallait l'entretenir". Pourtant, cette zone humide était considérée comme dégradée par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), faute d'aménagements adaptés. "Ce n'était pas entretenu surtout par méconnaissance des caractéristiques d'une telle zone", précise l'élu. Finalement, c'est l'agence de l'eau et les services du Département qui ont proposé de réaménager le terrain pour respecter davantage sa biodiversité.

Des espèces replantées

Les travaux ont commencé au mois de juillet 2018 pour refaire le terrassement ou encore restaurer la source pour retracer le lit naturel du cours d'eau. Un platelage en bois est aussi en cours de construction pour permettre aux promeneurs de se réapproprier ce terrain sur lequel ils n'allaient plus. "Ce sera aussi un espace pédagogique pour les enfants des écoles qui viendront découvrir la faune et la flore", ajoute Dany Lemetais.

Les travaux doivent s'achever au mois de novembre, date à laquelle seront replantées des espèces hélophytes particulièrement adaptées à ce genre de milieu. L'entretien devrait devenir minimum, la nature se régulant d'elle-même.

Un projet à près de 150 000 euros financés en grande partie par le Département et l'agence de l'eau et qui pourrait bien devenir une référence en Seine-Maritime. "Des élus sont venus nous voir et envisagent des projets similaires sur leur territoire", assure Dany Lemetais.