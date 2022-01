Caen. Normandie : la Carte aux trésors diffusée le mercredi 24 octobre

En mai dernier, les hélicoptères de la Carte aux trésors sur France 3 se posaient à l'Abbaye aux dames à Caen (Calvados). L'émission sera diffusée le mercredi 24 octobre 2018 à 20h55.

Événement : Après les Châteaux De La Loire (mercredi 17 octobre), les helicos de #LaCarteAuxTrésors vous emmènent en #Normandie le mercredi 24 octobre sur @France3tv du littoral de la Manche, à la campagne Normande, et évidemment le Mont-St-Michel 🚁✨ @France3Presse @CyrilFeraud pic.twitter.com/cOY3Nffmlz — La Carte Aux Trésors 🚁 (@LCAUXTFRA) 2 octobre 2018

Les équipes rouge et bleu vont donc s'affronter dans les plus beaux paysages normands : Bayeux, le Pays d'Auge et bien évidemment le Mont Saint-Michel (Manche).

Dans cette nouvelle version, l'émission, animée par Cyril Féraud se recentre sur les fondamentaux. Smartphone et GPS sont bannis pour laisser place à l'aventure et à la découverte du patrimoine. Les candidats devront donc s'aider des habitants pour découvrir les trois indices qui pourront les mener à la fameuse rose des vents grâce à laquelle l'un d'eux pourra remporter 5 000 €.

